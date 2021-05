Thales Breta faz nova homenagem a Paulo Gustavo: 'meu amor por você é eterno'

Na madrugada deste domingo (23), o médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, publicou uma mensagem especial comentando sobre o amor e a saudade que sente do marido. O post também traz um vídeo do casal se divertindo em uma lancha.

No texto, Thales afirmou que nunca esquecerá o amor de Paulo Gustavo. "Meu amor por você é eterno, te levarei sempre comigo! Obrigado por tudo!!"

Ainda na mensagem, o médico relata que não é fácil rever momentos do casal. “Cada foto ou vídeo que abro, sinto um misto de tristeza, angústia e gratidão por cada minuto que vivemos juntos”, escreveu.

Thales também diz o quanto foi grato e feliz por ter passado sete anos ao lado do ator.

"Nossos 7 anos foram muito lindos, intensos, cheios de amor e de planos!!! Como eu queria pelo menos mais uns 50 anos juntos... bodas de ouro! Mas a vida me deu esses 7 tão especiais! Foram os meus anos mais felizes! E renderam dois frutos desse amor tão puro e verdadeiro, que vou cuidar pro resto da minha vida!", contou.

Neste sábado (22), a Rede Globo exibiu um episódio especial do programa humorístico Vai Que Cola, onde contou com participação especial de Paulo Gustavo.

Luta contra a covid-19

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março, em um hospital particular da Zona Sul no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado por exame positivo para o vírus. De início, as respostas aos cuidados médicos foram boas, mas o artista precisou ser intubado.

Antes das informações sobre a piora na saúde, Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, o dermatologista Thales Bretas. O casal tem dois filhos, os pequenos Romeu e Gael. Desde o anúncio da internação do ator, Bretas utilizou as redes sociais para pedir orações de fãs e seguidores.

No dia 2 de maio, a equipe médica relatou uma embolia gasosa disseminada no ator, que causou insuficiência cardíaca e lesões cerebrais.

No dia 4 de maio, em comunicado da família e equipe médica do artista, a confirmação do falecimento se deu após relatórios recorrentes apontando quadro grave durante tratamento da doença. Conforme a nota, a morte ocorreu às 21h12.