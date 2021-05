Rua Paulo Gustavo é inaugurada em Niterói, junto a placas com frases marcantes do ator

A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, ganhou, nessa quarta-feira (19), a Rua Ator Paulo Gustavo, em homenagem ao humorista que morreu por complicações da Covid-19. Alteração do nome da via teve mais de 34 mil votos em consulta pública aprovada pela Câmara Municipal.

Rua Coronel Moreira

Além de substituir a Rua Coronel Moreira, a instalação do novo logradouro veio junto a placas de frases marcantes ditas pelo humorista, inseridas em mais três esquinas da região. Conjunto foi classificado como "Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo".

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos no dia 4 de maio, após quase dois meses internado lutando contra complicações da Covid-19.

As freses "Rir é um ato de resistência", "Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte" e "O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente estão instaladas nos cruzamentos c om as ruas Presidente Backer, Otávio Carneio e Lopes Trovão.

Inscrita na placa da via está uma descrição de Paulo: "Ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador. Nascido e criado em Niterói, Paulo Gustavo sempre exaltou a cidade e a usou como cenário em seus trabalhos".

Amigos e família celebram homenagem

No Instagram, Regina Casé compartilhou uma foto da Rua Paulo Gustavo e escreveu: "Toda as ruas e todo amor sempre nos levarão até você. Te amo". Mensagem foi repostada pela mãe do ator, Déa Lúcia.

"Paulo Gustavo, eu te amo", comentou a humorista e atriz Tatá Werneck, que era uma das amigas mais próximas do artista. A instalação da rua também foi celebrada pelo viúvo do ator, Thales Bretas.

"Que lindo! Ele merece todas as homenagens e todo o amor que temos recebido! Te amo para sempre, eterno e imortal dentro de nós", comentou o médico.