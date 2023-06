Tenoch Huerta, ator de 'Pantera Negra', é acusado de abuso sexual; artista nega

Tenoch Huerta, ator de "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", foi acusado de abuso sexual pela ativista mexicana Elena Ríos. O artista negou as acusações em suas redes sociais nesta segunda-feira (12).

Ríos o chamou de "predador sexual" em suas redes sociais no fim de semana, e afirmou que o ator mexicano a agrediu sexualmente.

"Preciso rebater alegações que são tão falsas quanto ofensivas", respondeu Huerta nesta segunda com um comunicado em inglês e espanhol em seu Instagram. O ator, também conhecido por "Narcos: México", disse que saiu com Ríos por vários meses no ano passado.

"Foi consensual o tempo todo (...). Depois que acabou, porém, Elena começou a distorcer nossas interações tanto no privado quanto na frente de grupos de amigos em comum", escreveu Huerta.

Segundo o comunicado, ele contratou uma equipe legal há meses para "iniciar as ações apropriadas para (...) refutar essas acusações irresponsáveis e falsas que podem causar grandes danos e prejuízos".

O nome do ator ficou entre os Assuntos do Momento no Twitter nesta segunda com comentários divididos em torno das acusações. Huerta ganhou mais notoriedade em Hollywood ao interpretar o vilão Namor na sequência de "Pantera Negra", recebendo reconhecimento internacional.

Processo judicial

Elena Ríos expôs as acusações sobre Huerta em diversos tuítes e afirmou ter aberto um processo judicial.

"É muito difícil falar de abuso emocional e abuso de poder de um predador sexual que é amado no mundo por interpretar um personagem de um filme como @TenochHuerta", escreveu ela no sábado.

"Por que demorei a falar? Porque tenho um processo", continuou. "Por que não denunciei? Porque tive medo de que isso acontecesse: pessoas que resistem a acreditar que um SUPER HERÓI é abusador, manipulador e predador sexual."

Em 2019, Ríos foi vítima de um ataque com ácido que a deixou com cicatrizes no rosto e no corpo, pelo qual um ex-deputado mexicano é apontado como autor intelectual pelas investigações.