Tatá brinca com salário de Eliana e vida amorosa do cantor Belo no programa 'The Masked Singer'

A apresentadora Tatá Werneck fez piada com o salário de Eliana e a vida amorosa de Belo durante o especial de Natal do programa “The Masked Singer”, exibido neste domingo (22) na Globo.

Após Eliana celebrar sua estreia à frente do reality show musical na emissora, Tatá zombou da colega: “Obrigada, Eliana. Muito feliz de estar aqui na sua estreia no Masked. Você que traz sempre muito talento, muita presença, muito brilho, tirando um pouco do nosso salário, mas não tem problema”.

Veja também É Hit Nattan e Rafa Kalimann são vistos em churrascaria de beira de estrada no Ceará Zoeira Helô Pinheiro, musa de Tom Jobim, se emociona ao ouvir Seu Jorge cantando 'Garota de Ipanema'

Em seguida, a humorista emendou uma nova piada, dessa vez sobre o fim do casamento do cantor Belo com a musa fitness Gracyanne Barbosa. "A gente está super feliz. Natal é esse momento mesmo emocionante, momento de perdoar. Momento em que o Belo perdoa Denílson e volta pra Gracyanne”.

Tatá ainda brincou com Sabrina Sato, quando ela entrou no palco da produção para receber seu convidado para cantar. “Ah, já sei quem é. Primeiro, a produção não tem dinheiro pra trazer alguém de longe. Então, é alguém que você convive, tem uma intimidade. É o Duda Nagle? Sacanagem”, disse ela, se referindo ao ex-marido da artista.

Tanto Eliana, como Sabrina e Belo levaram as piadas da humorista na esportiva. A nova temporada do "The Masked Singer" começa oficialmente em janeiro.