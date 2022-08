Suzy Camacho é acusada de enganar Justiça e liberar mais de R$ 10 milhões de bens do marido

A atriz e psicóloga Suzy Camacho é acusada de usar laudos médicos inapropriados sobre o marido, o empresário Farid Curi, e liberar mais de R$ 10 milhões das contas dele. A venda de uma mansão, exibida pela artista no "Programa do Gugu", por R$ 32 milhões é uma das transações investigadas, revelou o Domingo Espetacular nesse domingo (21). O imóvel era avaliado em torno de R$ 60 milhões.

Na ocasião, em 2015, a mulher omitiu ao apresentador Gugu Liberato que a propriedade era do marido, e se apresentou como sendo uma amiga próxima do dono do local. Na época, a casa de 17 suítes e 3 mil m² foi exibida sobre a condição de a identidade do proprietário permanecer em sigilo. Após a reportagem ir ao ar, o bem foi vendido por R$ 32 milhões, cerca da metade do valor em que era avaliado.

Laudos inapropriados

Farid Curi, de 85 anos, está internado desde 2020 devido a problemas neurológicos — paralisia cerebral —, conforme informações do Ministério Público de São Paulo. No mesmo ano, ao considerarem que a saúde do pai se deteriorava, os filhos — Beatriz Curi Savioli, Muriel Amaral Curi, Rodrigo Curi e Alfredo Curi — decidiram entrar na Justiça para bloquear a solicitação da liberação de R$ 10 milhões de um fundo de investimento.

No entanto, a artista conseguiu reverter a decisão do bloqueio ao apresentar atestados médicos ideologicamente falsos sobre a saúde do marido. Os especialistas que assinaram os documentos teriam sido "ludibriados" pela atriz, "que mascarou o cenário dos fatos, jamais informando os profissionais de que as declarações por eles fornecidas seriam usadas como prova da capacidade mental de Farid", conforme o órgão.



Segundo a reportagem do Domingo Espetacular, Suzy levou o empresário Farid Curi a três neurologistas renomados com intuito de conseguir laudos sobre a situação cognitiva dele. Conforme os relatos, a situação do empresário é compatível com a idade, 83 anos na época.

Com os documentos, a psicóloga conseguiu a liberação dos bens de Farid, mais de R$ 10 milhões. Os filhos do empreendedor acusam a esposa do pai de se aproveitar da situação para controla a vida e dilapidar os bens dele.

O advogado da atriz, Luiz Flávio Borges D'Urso, disse que a denúncia do MP não deve prosperar, pois o dinheiro liberado por Suzy foi para a conta do próprio Farid e não para a dela. O defensor ainda ressaltou que a atriz não usou atestados falsos e não cometeu crime nenhum.

O representante legal dos filhos do empresário, Rubens de Oliveira, informou, em nota, que o Farid estava totalmente incapaz de praticar atos civis na época.

Divisão total de bens

Suzy e Farid se casaram em 2013, na época, ele tinha 76 anos. A união foi com separação obrigatória de bens, medida para proteger idosos.

O empresário foi um dos sócios da rede de supermercados Atacadão até 2007, período em que foi vendida para a Carrefour por cerca de R$ 2,2 bilhões.

