Conheça Cláudia Celeste, homenageada por ser a primeira atriz transexual a aparecer em novelas

O Doodle comemorativo do Google celebra nesta segunda-feira (22) Cláudia Celeste, a primeira atriz abertamente declarada transexual a aparecer em novelas brasileiras. Neste mesmo dia, há exatos 34 anos, a também cantora, dançarina, diretora, produtora e autora era vista no episódio de abertura de "Olho por Olho".

A artista, que morreu em 2018 de infecção pulmonar, passou a ser vista como uma figura inspiradora para os talentos transgêneros e LGBTQIA+.

Quem foi Cláudia Celeste

Nascida em 1952, Cláudia ainda serviu ao exército, onde começou a explorar sua identidade.Aos 20 anos, se formou em beleza e passou a atender como cabeleireira em Copacabana, Rio de Janeiro.

O dia a dia trabalhando no salão a inspirou fazer a transição. Ainda nessa época, ela acompanhou um amigo em uma audição de teatro e foi escolhida para se apresentar também.

Estreou-se como bailarina no palco do Beco de Garrafas.

Em 1973, o Teatro Rival tornou-se o primeiro a obter uma licença do governo para apresentar “O mundo é das Bonecas”. Celeste foi convidada como protagonista ao lado de outros atores transgêneros conhecidos.

Após o sucesso do show, outras produções reconheceram seus talentos e proporcionaram oportunidades para dançar em várias casas noturnas do Brasil.

Miss Brasil Pop

Celeste decidiu concorrer no concurso Miss Brasil Pop e venceu o concurso em 1976. Um ano depois, ela foi convidada para atuar em uma novela chamada "Magic Mirror" depois que seu diretor viu uma de suas apresentações no Teatro Rival.

Ninguém no elenco ou na equipe sabia que ela era transgênero, e as manchetes chamaram atenção negativa para as notícias após sua primeira cena. O show foi cancelado logo depois, e ela se mudou para a Europa para buscar outras oportunidades.

"Olho por Olho"

Ao retornar ao Brasil, Celeste fez o teste para estrelar uma novela chamada "Olho por Olho" e ganhou o papel de mais de 200 outros.

Embora tenha enfrentado discriminação ao ser expulsa do elenco quando sua identidade trans foi "descoberta" por minha gestão, ela avançou em novas oportunidades para o resto de sua carreira, consolidando seu legado como pioneira que lutou pelos direitos de artistas transgêneros e LGBTQ + em toda parte.