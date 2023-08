Suzana Alves, ex-Tiazinha, faz primeiro atendimento com psicóloga e relata experiência

Suzana Alves, que viveu a personagem Tiazinha, contou nas redes sociais que fez seu primeiro atendimento sozinha como psicóloga. Ela está no oitavo semestre do curso de psicologia, e fez o atendimento no estágio da clínica da faculdade onde estuda, em São Paulo.

“Passando aqui para dizer que um novo ciclo se ínvia hoje em minha vida: primeiro atendimento sozinha no estágio da clínica de psicologia da minha faculdade. Me surpreendi com a minha naturalidade em ouvir a cliente”, iniciou ela.

“Me surpreendi com a alegria interna em estar nesse ambiente aí da foto. Cheguei bem mais cedo, preparei a sala, coloquei um copo de água para a paciente, um lencinho, fechei a persiana, acendi o abajur e um cheirinho”, continuou Suzana.

“Nem nos meus sonhos mais profundos pensei que estaria aqui um dia, ouvindo e acolhendo pessoas!. Só posso ouvir hoje, porque um dia escolhi me ouvir. Gratidão”, celebrou ela em postagem no Instagram, na terça-feira (15).

Queimou as roupas

Recentemente, Suzana Alves chegou a contar que queimou as roupas da personagem Tiazinha quando decidiu abandonar a carreira na TV.

“Tudo o que tenho é graças a Deus e a Tiazinha. Sou grata, mas precisei negar para ser eu mesma. Eu queria ser a Suzana. Vivi um período de luto. Tive que enterrar o personagem para eu poder nascer. Queimei até algumas roupas. Foi um ritual mesmo. Vários rituais aconteceram”, disse ela.

“Pintei o cabelo de ruivo e queria que me chamassem pelo meu nome, Suzana. Não queria que me chamasse de Tiazinha. Ninguém mais sabia meu nome, nem minha família”, contou em entrevista ao jornalista Léo Dias.