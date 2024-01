Sthefanny Carvalho e MC Kelvin falam pela 1ª vez após suposto desaparecimento

Após suposto desaparecimento, Sthefanny Carvalho e o MC Kelvin se pronunciaram pela primeira vez nas redes sociais, nesta quarta-feira (3). O casal, formado pela influenciadora e o funkeiro, havia ficado sem comunicação com a família por dois dias durante uma viagem ao Chile. Eles reapareceram nesta terça-feira (2).

O casal desapareceu durante o Ano Novo e relataram o motivo. "O que resumidamente aconteceu foi que a gente foi pra festa de Ano Novo, na Cordilheira dos Andes. Sinal nenhum, wi-fi nenhum. Era no topo da Cordilheira dos Andes. Tinha bastante brasileiro, a gente curtiu a festa, ok, e em seguida a gente voltou pro apartamento que a gente está hospedado", disse.

Em seguida, a influenciadora perdeu o celular e eles não conseguiram comprar um novo, pois estavam sem a moeda local e casa de câmbio estavam fechadas.

"Dia primeiro, como a gente vai comprar um celular sem dinheiro? A gente ficou sem dinheiro, teve que ir na casa de câmbio e graças a Deus a gente tinha 116 mil pesos aqui pra conseguir comprar um celular e comunicar a nossa família. A primeira pessoa para quem a gente mandou e-mail quando conseguiu foram nossas mães', disse.

O casal informou que foi avisado pela situação pela imprensa do local. "Teve um pessoal da imprensa do Chile que bateu aqui na porta do apartamento que gente tá hospedado e foi aí que a gente teve a notícia que a gente estava dado como desaparecido no Brasil", relataram.

Veja também

Críticas nas redes sociais

Os dois foram criticados por seguidores por supostamente terem forjado o sumiço para ganhar engajamento nas redes sociais.

"Muita gente comentou que a gente estava fazendo isso por biscoito, por like. A gente nem sabia o que estava acontecendo, não foi proposital para sair em página de fofoca. A gente precisa fazer um marketing desse, com nossas mães chorando, para ganhar curtida? ", disse MC Kelvin.

O casal ainda frisou que segue fazendo vídeos on-line porque amam o que fazem. "Se eu parar de trabalhar hoje eu tô aposentado, a Stephanny também. A gente grava vídeo porque a gente ama o que a gente faz", relatou.

Entenda o caso

Sthefanny e Kelvin foram encontrados no Chile, nesta terça-feira (2), conforme informou Ester Santos, mãe da influenciadora. Nas redes sociais, ela relatou também que informou a família do funkeiro sobre o paradeiro dele. O casal estava desaparecido desde o último domingo (31).

"Vim aqui para avisar para vocês que a Stephanie quer entrar em contato comigo, graças a Deus. Eu já entrei em contato com a mãe dele, com os familiares dele também. Eles estão bem, e com saúde, isso que importa", iniciou.

A influenciadora e o namorado desapareceram no dia 31 de dezembro, segundo um comunicado da equipe da criadora de conteúdo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (2). O casal estava no Chile quando familiares e amigos perderam o contato.

Sthefanny e Kelvin estavam no Chile para passar a virada do ano.