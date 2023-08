Sonia Abrão não pede desculpas a Patrícia Poeta, e processo segue tramitando na Justiça

O conflito entre Sonia Abrão e Patrícia Poeta ganhou um novo capítulo, nessa quarta-feira (2), na audiência de conciliação entre as apresentadoras. Conforme o advogado de Poeta, que processa Sonia por injúria e difamação, a comunicadora da Rede TV! não quis pedir desculpas a Patrícia formalmente. As informações são do colunista Lucas Pasin, do Uol.

"Deixamos claro que bastava ela se retratar e pedir desculpas formalmente por todas as ofensas e mentiras que ela vem cometendo ao longo de quase um ano, mas ela decidiu não pedir desculpas", disse ele.

Ele completou a fala declarando que agora o processo ganhará novos rumos e ficará na mão da Justiça. "Agora o processo vai seguir normalmente. O promotor vai dar um parecer e, depois, a juíza vai decidir."

Relembre

O clima entre Sonia e Patrícia começou a esquentar quando a apresentadora da Rede TV! fez uma declaração polêmica sobre a global nas redes sociais, em abril deste ano.

"Que absurdo! Quanto desrespeito com um colega. Depois, ela diz que é tudo invenção da imprensa! Manoel Soares dá de 10 a 0 nela pelo talento e profissionalismo com que segura essa humilhação há mais de um ano. Ninguém merece uma coisa dessas! Volta, Fátima. Ela podia fazer corpo mole no 'Encontro', mas nunca, em 10 anos no ar, destratou colegas assim! Quanto recalque da Poeta com o Manoel. Imperdoável", escreveu Sonia no dia 3 de abril em publicação no Instagram.

A manifestação ocorreu logo após um episódio ao vivo no programa "Encontro", quando Poeta interrompeu o então colega Manoel Soares. À época, a apresentadora se pronunciou sobre o caso.

"Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", dizia Poeta.