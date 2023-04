Entenda por que Manoel Soares não apareceu no Encontro após gafe de Patrícia Poeta

Manoel Soares não participou da edição desta terça-feira (4) do programa Encontro. A 'falta' do apresentador acontece após Patrícia Poeta interromper e passar na frente dele, nessa segunda-feira (3).

Procura pela Folha de S. Paulo, a Globo informou que Manoel tem folga todas as terças, por apresentar, no dia anterior, o programa Papo de Segunda, no GNT. Ainda conforme a emissora, o apresentador retornará aos estúdios para a apresentação de mais uma edição do programa.

Nas redes sociais, internautas esperavam um pedido de desculpas da jornalista, que foi feito ainda na segunda. Uma internauta acreditou que Manoel havia sido punido pela falta de hoje. "Manoel Soares não está no encontro hoje, ele é que foi punido. Lamentável", relatou.

Outra internauta questionou se ele não havia pedido demissão após o ocorrido. Em tom de brincadeira, um usuário escreveu, "minha mãe ligando a TV para ver se a Patrícia vai pedir desculpas para o Manoel, ao vivo. Hoje, o Encontro bate 50 pontos de audiência".

ENTENDA O CASO

A apresentadora Patrícia Poeta, 46, foi alvo de críticas nas redes sociais após interromper o jornalista Manoel Soares, de 43, durante o programa "Encontro", nesta segunda-feira (3).

Veja momento:

Durante apresentação, eles conversavam sobre o sistema de conversa com Inteligência Artificial (IA). A jornalista fazia um comando no chat, enquanto Manoel explicava como funcionava.

Via assessoria de imprensa, segundo o Metrópoles, Patrícia argumentou que estava tendo "dificuldade com uma nova tecnologia" e precisava de ajuda para "fazer acontecer". A jornalista informou que pediu desculpas ao colega pelo momento.