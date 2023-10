Simony passa por crise financeira e Justiça nega benefício, diz colunista

Simony informou ao Justiça de São Paulo estar em dívidas devido ao câncer de intestino que enfrenta. A cantora alegou hipossuficiência financeira e pediu o benefício direcionado para quem não têm condições de arcar com as custas e demais despesas do recurso de um processo a qual foi condenada. Contudo, o Tribunal negou o pedido.

As informações são do colunista Rogério Gentile, do Uol. Em audiência no último 26 de setembro, a cantora afirmou que devido ao "tratamento extenso e oneroso", não vem conseguindo custear a dívida e o processo, no qual é alvo.

Veja também

Ela foi condenada, em primeira instância, a realizar o pagamento de uma dívida, e está em processo de recurso.

O recurso, porém, só será analisado pelos desembargadores se ela arcar com as custas processuais, que ultrapassam R$ 4 mil.

A dívida, de cerca de R$ 86,5 mil, também é questionada por Simony. Ela alega não haver provas de que o serviço cobrado tenha sido oferecido.

Câncer no intestino

A cantora Simony deu início, em agosto, à segunda etapa no tratamento de imunoterapia após o encerramento das sessões de quimioterapia este mês. "Eu não vou ficar internada. Eu venho, faço as sessões de imunoterapia e vou embora", revelou ela, explicando que a medida busca prevenir infecções e outras doenças como o câncer.

Ela, inclusive, não é a primeira pessoa pública a recorrer ao tratamento. Considerada um dos mais promissores e modernos contra o câncer, a imunoterapia foi utilizada pela apresentadora Ana Maria Braga, por exemplo, contra tumores.

Simony foi diagnosticada com câncer no intestino entre maio e junho de 2022, anunciando a remissão em janeiro deste ano.

Em maio, a cantora postou um vídeo do oncologista que a acompanha explicando que a primeira rodada do tratamento foi bem sucedida, mas foram encontrados "pontos ativos da doença" a serem combatidos com mais quimioterapia e imunoterapia.