Simony encerra sessões de quimioterapia e começa nova fase de tratamento contra câncer

A cantora Simony deu início, nesta terça-feira (29), à segunda etapa no tratamento de imunoterapia após o encerramento das sessões de quimioterapia este mês. "Eu não vou ficar internada. Eu venho, faço as sessões de imunoterapia e vou embora", revelou ela, explicando que a medida busca prevenir infecções e outras doenças como o câncer.

Ela, inclusive, não é a primeira pessoa pública a recorrer ao tratamento. Considerada um dos mais promissores e modernos contra o câncer, a imunoterapia foi utilizada pela apresentadora Ana Maria Braga, por exemplo, contra tumores.

Simony foi diagnosticada com câncer no intestino entre maio e junho de 2022, anunciando a remissão em janeiro deste ano.

Em maio, a cantora postou um vídeo do oncologista que a acompanha explicando que a primeira rodada do tratamento foi bem-sucedida, mas foram encontrados "pontos ativos da doença" a serem combatidos com mais quimioterapia e imunoterapia.

O que faz a imunoterapia?

A imunoterapia consiste em um tratamento utilizado para reforçar o sistema imunológico do paciente com o intuito de detectar e matar células cancerígenas.

Com ele, caso as células de defesa se deparem com agressores, como vírus, bactérias ou o próprio tumor, a informação é levada aos linfonodos, sinalizando um agente estranho. "A ideia é que, com o uso de medicamentos, o organismo do paciente elimine a doença de forma mais eficiente e com menos toxicidade", aponta a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde.

Anticorpos monoclonais, vacinas contra o câncer e as Car T- Cells são os principais tipos utilizados atualmente. Com os anticorpos sintéticos, ocorre o ataque a uma proteína na superfície das células cancerígenas, provocando uma ação antitumoral ou causando um estímulo do sistema imunológico.