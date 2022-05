Silvio Santos é afastado às pressas de gravações no SBT após sintomas de resfriado

O apresentador Silvio Santos, 91 anos, cancelou as gravações de seu programa no SBT após apresentar sintomas de resfriado, nessa terça-feira (10). As atividades dele na emissora foram suspensas às pressas, detalhou o portal Notícias da TV, do Uol.

No entanto, o retorno de Silvio aos estúdios está previsto para esta quinta-feira (12), tendo o espaço já reservado. No fim da tarde de ontem, Silvio ligou para equipe dele a fim de comunicar a melhora no seu estado de saúde.

No dia 26 de abril, o apresentador voltou a trabalhar na emissora após passar nove meses afastado. Por ter 91 anos, optou por ficar isolado por conta da pandemia de Covid-19. Nesse período, o seu programa foi assumido pela filha, Patrícia Abravanel.

Aparição no SBT

No último domingo (8), Silvio marcou a última aparição no SBT. No quadro do 'Programa Silvio Santos', o apresentador Celso Portiolli levou uma bronca do "chefe".

Celso foi chamado atenção de forma descontraída por ter aparecido de cueca no palco do 'Domingo Legal'. "É ridículo um apresentador de televisão aparecer dessa forma", disse Silvio.

Os dois participaram do Jogo das 3 Pistas, comandado pela filha de Silvio, Patrícia Abravanel. "Precisa um apresentador de televisão aparecer de cueca ou de calção no programa? Não precisa. Isso aí é apelação. Você tem vontade de que o pessoal mande cartas para você?", disse Silvio, ainda que em tom de brincadeira.

