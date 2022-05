Show da Avril Lavigne em Brasília? Erro em site indica terceira apresentação no Brasil

A cantora Avril Lavigne anunciou que a nova turnê mundial, chamada "Love Sux", passará pelo Brasil nos dias 7 e 9 de setembro. Os shows acontecem, respectivamente, em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde ela participa do tradicional festival "Rock in Rio". No entanto, um erro no site de venda de ingresso indica uma terceira apresentação em Brasília.

Com ingressos a partir de R$ 35, a página anuncia que a artista estaria mais cedo no País, em 12 de junho, para uma apresentação no bar 'Birosca do Conic'. O local realmente recebe atrações musicais, mas, conforme o portal Terra, suporta apenas 500 pessoas. Além de Avril Lavigne, o cantor Machine Gun Kelly também estava sendo anunciado para a mesma data e local.

Foto: reprodução

No entanto, as informações não passaram de um erro da plataforma de venda de ingressos, Ticketeira. Na verdade, quem se apresenta no estabelecimento de Brasília é a cantora brasileira Day Limns.

Nas redes sociais, o bar esclareceu o equívoco e declarou que algumas pessoas chegaram a comprar ingressos vendidos para o evento que não acontecerá.

Veja íntegra da nota emitida pelo Birosca do Conic

"Também fomos surpreendidos com o anúncio do show da Avril em nossa casa. Isso se tratou de uma falha via Ticketeira, onde ao inserir a artista relacionado ao perfil da Day Limns, inseriu o evento no calendário da mesma.

Importante frisar que o anúncio não partiu de nossos canais de comunicação, nem da Day Limns, mas sim do próprio veículo da cantora e terceiros, sem nossa autorização.

A produção do evento com a Ticketeira já está ciente, corrigiu o evento no site e providenciará o estorno de ingressos adquiridos no dia 10/05, a partir de solicitação pelo e-mail: rodrigo@mangolab.com.br.

Desde já, agradecemos a atenção, e esperamos ver todos lá no show da Day Limns que promete entregar muito pop rock (e quem sabe até um cover de Avril Lagvine)! :)"

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn