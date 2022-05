Pai da cantora Linn da Quebrada morre em São Paulo

O pai da cantora Linn da Quebrada, Lino, faleceu nesta quarta-feira (11) em São Paulo. Segundo o portal Splash, do UOL, a morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que não informou qual teria sido a causa.

Os dois se reencontraram após anos em 2022 e Lina compartilhou o momento com os fãs por meio das redes sociais. Veja:

Na época, a cantora e agora ex-BBB 22 destacou como o momento foi importante, já que simbolizava o vínculo com o pai e ocorreu após a oficialização da mudança do nome dela em documentos.

"Com vocês, Lina & Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo!", escreveu em publicação no Instagram.