Luciana Gimenez finaliza decoração de cobertura de luxo em São Paulo; veja fotos

O arquiteto Renan Altera fez um tour no apartamento da apresentadora Luciana Gimenez. Ele foi responsável por finalizar a decoração do imóvel. A cobertura chama atenção pela vista da cidade de São Paulo.

Um destaque do imóvel é a área de lazer com piscina, churrasqueira, lounge e fogareiro.

"Um projeto onde unimos o clássico, o moderno e o contemporâneo com tonalidades neutras e pontos chaves em cores quentes, trazendo o aconchego e contraste aos ambientes", diz o texto do arquiteto no YouTube.

Veja detalhes da cobertura de Luciana Gimenez:

Segundo Luciana Gimenez, o local foi o primeiro lar que ela teve depois da separação do ex-marido Marcelo de Carvalho.

"Queria que fosse uma casa confortável para mim e meus filhos. Acho muito bonita essas casas de revista, mas que é lindo para olhar, parece que a pessoa não mora. Queria uma casa em que pudesse me jogar, chamar meus amigos", explicou Luciana Gimenez sobre o lar.

Legenda: Luciana Gimenez em entrevista ao arquiteto do apartamento Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o arquiteto, nas salas, prevalecem os tons de cinza e branco, e a decoração une o clássico ao contemporâneo.

Veja fotos:

Legenda: Cobertura tem vista para São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Móveis da sala são em tons de cinza e branco Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Grandes portas de madeiras dividem os cômodos