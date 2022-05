Apl do Black Eyed Peas é cego? Internautas se surpreendem com informação

Muitos internautas demostraram surpresa nas redes sociais, nessa terça-feira (10), ao saberem que um dos integrantes da banda norte-americana Black Eyed Peas, o cantor Apl, é cego. O assunto veio a tona quando uma usuária do Twitter, identificada como Marina, fez uma postagem compartilhando o fato. "Acabei de descobrir que um dos maluco [sic] do Black Eyed Peas é cego", escreveu.

Em seguida, ela questionou aos seguidores se a informação era algo antigo, de conhecimento de todos, ou alguma novidade. Muitos internautas disseram que também não sabiam da condição do artista.

Foto: reprodução

Poucas horas depois, o nome da banda chegou a ficar entre os assuntos mais mencionados do dia. Somente o tweet original acumulava, na manhã desta quarta-feira (11), mais de 98,9 mil curtidas, além de 5.471 respostas.

APL É CEGO?

Sim. O cantor sofre de uma condição chamada nistagmo que, segundo o próprio rapper explicou em uma entrevista, realizada em 2011, ao jornal The Sun, se manifesta nele em forma de uma pertubação ocular que turva a visão e provoca miopia aguda, devido ao oscilar involuntário dos olhos.

Na ocasião, Apl detalhou que consegue enxergar bem formas, mas se não estiver perto o suficiente, mesmo que seja de um objeto grande, ele não consegue ler ou ver.

Legenda: Banda disse usar táticas para conduzir o colega pelos palcos com segurança Foto: divulgação

A usuária do Twitter ainda compartilhou com os outros internautas o trecho de uma entrevista onde o parceiro de banda do cantor, Will.i.am, relata sobre a cegueira do colega e como os integrantes da banda cuidam dele durante os shows.

"Apl é cego, ele não consegue ver. Ele me reconhece por minha voz e minha postura. Ele não pode dirigir, não vê cores (...) Quando estamos no palco, nos certificamos para que ele enxergue", detalhou o músico.

"Se você ver o Black Eyed Peas [ao vivo], sou eu e Tab e Apl está sempre atrás de nós, nos meus ombros", disse Will.i.am, revelando a tática que usa para guiar o colega nos palcos durante as apresentações da banda.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn