Show da Pitty, DR entre ex-aliados e pedidos de desculpa: o que rolou na festa do BBB 23?

A festa do BBB 23 deste sábado (8) contou com três shows: Pitty, Duda Beat e Negra Li subiram ao palco para animar brother e sisters. Para Duda e Negra Li, essa foi a primeira apresentação no reality.

Além dos shows individuais recheados de hits da carreira das cantoras, as artistas fizeram alguns duetos e cantaram uma música todas juntas.

Além das apresentações musiciais, os brothers também repercutiram a mais recente mudança na casa: a decisão de Cézar Black de trocar de quarto, saindo do Fundo do Mar.

O enfermeiro explicou para Sarah Aline - que não estava no quarto no momento da saída - a decisão: "mesmo errando em várias possibilidades, eu sempre dei o meu máximo por vocês e por mim, eu fui muito parceiro".

Ele voltou a falar que o incomoda perceber que não é prioridade do Fundo do Mar, enquanto Sarah Aline rebate dizendo que chegou a avaliar dar o Anjo ao enfermeiro.

Black voltou a falar que Sarah e Fred Nicácio são o Vip dele e não irá em nenhum deles. O enfermeiro diz ainda que as quatro meninas do Quarto Deserto continuam sendo opção de voto para ele e ressaltou: "vou jogar sozinho".

Desconfiança no Quarto Deserto

Por outro lado, as novas companhairas de Black no Quarto Deserto, Aline Wirley e Bruna Griphão, ressaltaram que a mudança não é uma aliança automática. "De fato, a gente não vai jogar com Black. A gente muito bem jogando sozinha", ressaltou a atriz.

Elas também falaram que acham que Sarah Aline está incomodada com a mudança de quarto de Black.

Pouco depois, Ricardo Alface também chegou na discussão e contou a versão que ouviu de Black sobre a briga entre o enfermeiro e Bruna Griphao na prova do Líder.

"Ele falou: 'Elas vão me macetar, dá vontade de apertar o botão. Agora a gente não pode falar nada, tudo o que fala é machista. Aqui é um jogo que tem homens e mulheres, então se elas vêm discutir comigo, eu não posso falar nada. Vou apertar o botão'", disse Alface.

As sister voltaram a ressaltar que não vão incluir Black na aliança.

Pedido de desculpas

A música acabou fazendo duas sister se reconciliarem. Tanto Domitila Barros como Bruna Gripaho tiveram as músicas tocadas durante a festa do BBB 23. Após ouvir os hits, a troca de elogios acabou se transformando em um pedido de desculpas.

"É muito importante nosso corre sendo valorizado", disse a atriz.

Legenda: Bruna e Domitila pediram desculpas e fizeram as pazes Foto: Reprodução/TV Globo

A ex-miss, por sua vez, elogiou a voz de Bruna. "Quando você não grita, a sua voz é tão linda. Seu tom! Desculpa, Bruna. Eu sou uma peste, mas eu peço de coração", completou Domilita.

A atriz ressaltou que desculpava Domitila e aproveitou para pedir desculpas. "Obrigada por pedir desculpas, eu fiquei bolada. Te peço desculpas pelas coisas que falei também, que eu tava com raiva".

As duas haviam se desentendido durante a Prova do Líder por conta de uma cantoria.

"Muito grata por esse momento", ressaltou Domitila. "Pedir desculpas já é muito válido para mim", disse Bruna.

"Não me tire"

Sarah Aline pediu a Ricardo Alface para não tirá-la do Paredão caso as adversárias votem nela neste domingo (9). A sister disse que está no limite e o que a prende ao programa são os pais e as formas como pode ajudá-los continuando.

“Se eu precisasse, se eu quisesse que votasse em mim, você não ia fazer isso. Mas eu queria... Se as meninas forem votar em mim, você não me tire", pediu.

Alface tentou convencê-la do contrário e afirmou que é "só um dia ruim" que a sister está tendo. "Você acha que não consegue ficar mais 17 dias?", insistiu ele. Ele ficou indecisa e disse que caberia ao público decicir.

Quarto Deserto escolhe Sarah Aline como alvo

Bruna, Larissa, Aline e Amanda decidiram conversar na pista de dança, após a maioria dos colegas ter ido dormir, sobre a formação do Paredão. A intenção delas era dificultar que o líder Ricardo as escute pela Central do Líder.

Após especularem que Cézar Black deve ser o indicado de Alface, elas decidiram votar em Sarah Aline.

Elas também discutiram o Poder Curinga e para quem devem dar o Monstro caso vençam a prova do Anjo. Mais uma vez, Sarah foi unanimidade entre as sisters, que se diviram entre escolher Domilita ou Black para fazer companhia a psicóloga.