Cezar Black rompe com aliados e sai do Quarto Fundo do Mar: 'nunca fui prioridade'

Cezar Black decidiu, nesta sexta-feira (7), mudar de quarto no BBB 23. Ele, que estava desde o início do programa no Quarto Fundo do Mar, arrumou as malas e foi para o Quarto Deserto.

A troca de quartos ocorreu após uma discussão com Domitila Barros sobre a prova do Anjo e reflete a decisão do enfermeiro de romper com aliados.

"Não consigo mais ficar aqui. A gente sempre jogou junto, mas isso pra mim já deu. Sinto que viraram as costas pra mim", disse a Fred Nicácio antes de sair do Fundo do Mar. "Nunca fui prioridade de ninguém e continuo não sendo no dia 80".

O enfermeiro ainda se comprometeu a não votar em Nicácio nem em Sarah Aline.

Instantes antes da mudança, Black estava conversando com Nicácio e Domitila, quando a sister falou que o jogo de Black "não combina" com o seu.

"E, a partir de agora, pode comprometer o meu jogo porque se o seu estilo de jogo é: vou fazer assim que não vai dar em nada, não é como eu jogo. Então eu jogo com quem joga parecido comigo", disse.

Domitila disse ainda que, caso ganhasse a prova do Anjo neste sábado (8), não daria a imunidade para Black, tendo como prioridade proteger outros aliados do Fundo do Mar.

Um dos receios do enfermeiro é ser colocado no Paredão por Ricardo Alface, líder da semana do BBB 23. Depois de saber da saída de Black do Quarto Fundo do Mar, deu mais indicativos de que isso pode, de fato, acontecer: "esse bicho não me desce".