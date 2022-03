Sheila Melo presenteia antigo companheiro Xuxa com medalha de 'melhor ex'

Sheila Mello presenteou o antigo companheiro, o ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, com uma medalha de "melhor ex do mundo". Os dois viveram um relacionamento por oito anos e tiveram uma filha, Brenda, mas, em 2018, anunciaram a separação.

Segundo o ex-atleta brasileiro, quando a união do casal chegou ao fim, resultou em dor, mas também em amor entre os dois, principalmente em função da filha.

"Os dois entendem que fizemos algo em conjunto por amor. E quando separa, mesmo que tenha uma dor ou uma ferida ali na separação, eu tenho que deixar essa ferida para o lado, ela precisa deixar a ferida dela. Ela não pode ser mais o centro do universo, eu não posso ser mais o centro do universo, e o centro do universo se torna a Brenda", disse o ex-nadador.

A antiga parceira entregou o título simbólico para Xuxa durante uma entrevista, divulgada na última sexta-feira (4), no canal do YouTube mantido por Sheila.

Amizade

Ao longo dos quase quatro anos separados, o ex-nadador disse que a relação deles evoluiu para uma amizade, em que os assuntos vão além dos temas que envolvem a filha.

"As nossas conversas, no início, vão em prol da Brenda. E, depois, ela me fala do namorado, qualquer coisa que aconteça. Eu falo dos meus relacionamentos. A gente troca isso com naturalidade".