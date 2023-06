Sexta temporada de Black Mirror estreia nesta quinta-feira (15) na Netflix

Novos episódios de 'Black Mirror' chegam à Netflix nesta quinta-feira (15). A sexta temporada marca o retorno da série após um intervalo de quatro anos.

São cinco episódios, com grande elenco. Entre os atores, estão Rory Culkin ('Pânico 4'), Salma Hayek ('Frida'), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Aaron Paul ('Breaking Bad'), Anjana Vasan ('Killing Eve: Dupla Obsessão').

A temporada promete ser a mais imprevisível e completa de todas. Mantendo o formato desde o início, cada episódio apresenta uma nova trama com personagens diferentes.

Sexta temporada

A série antológica aborda a relação da humanidade com a tecnologia e o futuro, em universos onde o físico e o virtual se confundem. Na nova temporada, são abordadas histórias em diversos anos.

Os episódios serão mais longos, como pequenos filmes. Veja os detalhes de cada episódio:

Joan is Awful: uma mulher comum se depara com uma série sobre sua vida lançada em um streaming

Loch Henry: um casal viaja para a Escócia para gravar um documentário, e acaba se envolvendo em uma história local

Beyond the Sea: dois homens em uma missão tecnológica precisam lidar com as consequências de uma tragédia

Mazey Day: uma celebridade enfrenta as consequências de um atropelamento enquanto é perseguida por fotógrafos

Demon 79: em 1979, uma vendedora recebe uma missão assustadora para evitar um desastre

Criada por Charlie Brooker, a série estreou no "Channel 4" da TV britânica em 2011 com três episódios. Já a segunda temporada saiu em 2013.

A Netflix comprou os direitos da produção e lançou mais três temporadas, em 2016, 2017 e 2019.

Assista ao trailer