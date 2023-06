A Fuga das Galinhas 2 tem data de estreia anunciada pelo Netflix; confira

A continuação de "A Fuga da da Galinhas" já possui data para estrear no serviço de streaming Netflix. De acordo com informações divulgadas pela Variety, a sequência do aclamado filme de animação do início do século estará disponível na plataforma digital a partir de 15 de dezembro.

O lançamento vai mostrar o que aconteceu depois que Ginger, Rocky e suas amigas escaparam do galinheiro da Sra. Tweedy. "A Fuga das Galinhas 2" tem roteiro de Karey Kirkpatrick e John O’Farrell - responsáveis pelo primeiro longa - e direção de Sam Fell.

A AMEAÇA DOS NUGGETS

O filme pretende mostrar como estão os animais 12 anos após o fim do primeiro filme. Na nova trama, após desafiar a morte e conseguir fugir da fazenda de Tweedy, Ginger finalmente encontra o lugar dos seus sonhos: um santuário em uma pacífica ilha para todo o seu bando, bem longe dos perigos do mundo humano.

Quando ela e Rocky chocam uma filhinha chamada Molly, o final feliz de Ginger parece finalmente estar próximo. Enquanto isso, no continente, todas as galinhas enfrentam uma nova e terrível ameaça. Agora, prestes a colocar em risco a liberdade duramente conquistada, Ginger e seu bando se preparam para invadir.

No elenco de vozes estão Thandiwe Newton (Ginger), Zachary Levi (Rocky), Bella Ramsey (Molly), Lynn Ferguson (Mac), Jane Horrocks (Babs), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), Imelda Staunton (Bunty), David Bradley (Fowler), Romesh Ranganathan (Nick) Daniel Mays (Fetcher) e Nick Mohammed (Dr. Fry).

O estúdio Aardman Animations, responsável pelo primeiro longa, retornou para este novo projeto. Peter Lord e Nick Park, que dirigiram o filme dos anos 2000, também voltaram como produtores. O roteiro contou, novamente, com o comando de Karey Kirkpatrick e John O’Farrell. Por fim, Sam Fell foi o diretor de "A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nugget".