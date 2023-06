Henrique Fogaça celebra volta ao MasterChef Brasil: ‘em breve'

O chef Henrique Fogaça anunciou que voltou ao "MasterChef Brasil" com uma foto publicada no Instagram.

“Começaram os trabalhos. Em breve a nova temporada do MasterChef profissionais”, escreveu ele na legenda da imagem publicada na rede social, em que aparece em frente ao estúdio do programa.

A temporada dos profissionais deve ir ao ar no segundo semestre de 2023.

Fogaça não participou da 10ª temporada do reality show de culinária, que está sendo exibida atualmente na Band, às terças-feiras, a partir de 22h30, e que conta com o cearense Leonardo Giglio como participante. Rodrigo Oliveira, do Mocotó, foi seu substituto como jurado, ao lado de Erick Jacquin e Helena Rizzo.

Vontade de retornar

Desde que anunciou seu afastamento do programa, em fevereiro, por motivos pessoais, Fogaça já demonstrava vontade de retornar como jurado. “Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito à família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano”, disse na época.