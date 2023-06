Quem saiu do MasterChef ontem? Veja como foram as provas dessa terça (13)

Diego foi o participante eliminado do episódio dessa terça-feira (13) da 10ª temporada do MasterChef. Essa foi a primeira vez que ele ficou entre os piores avaliados da noite e acabou saindo do programa.

A coxa creme preparada pelo competidor acabou desagradando os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira. Na avaliação do trio, o frango usado por ele estava cru, o que foi decisivo para determinar o resultado.

"Achei justo ter me mandado [embora], mas tinha [coxa creme] pior. [...] Foi minha primeira prova de eliminação, então é difícil me conformar. E assim — desculpa, Camila — mas é a terceira [prova de] eliminação dela. Não estou julgando, mas preciso falar sobre”, desabafou o ex-militar ao portal da Band.

PROVAS DO PROGRAMA

Nessa terça-feira, os participantes do reality show culinário receberam o chef Paulo Machado, especialista na gastronomia do Pantanal. Ele ensinou pratos típicos da região, como sarrabulho e jacalhoada. A primeira prova envolveu usar essas receitas como inspiração para criar as preparações.

O arroz de carreteiro feito por Mariane a garantiu a melhor colocação. Além do pin dourado, ela ainda pode escolher outras duas pessoas para subir no mezanino: Endrik e Stephanie foram as suas opções.

Já na prova de eliminação, os competidores tiveram que preparar coxa creme. Ana Carolina venceu a dinâmica, enquanto Camila, Diego e Emanuel acabaram entre os piores avaliados.

Apesar de Diego ter sido o eliminado da noite, Jacquin disse que os três na berlinda não mereciam ficar no programa devido ao péssimo desempenho da noite.