Ex-BBB Dhomini dá sequência de socos em dono de bar em Goiânia; veja vídeo

O vencedor do Big Brother Brasil 3, Dhomini, foi flagrado espancando o dono de um bar, em Goiânia. As agressões teriam acontecido na tarde desta terça-feira (13). O advogado da vítima, Artur Camapum, afirma que Dhomini também o agrediu. O ex-BBB alegou que agiu em legítima defesa. O momento foi flagrado por câmeras de segurança.

As informações são do g1. Conforme o advogado, Dhomini invadiu o bar, removeu aparelhos e móveis e ameaçou clientes do local. O ex-participante do reality estava acompanhado do ex-socio do estabelecimento. Dhomini alega que estava sendo ameaçado.

O dono do bar desmaiou durante os socos que sofreu, conforme informou Camapum. O advogado ainda disse ter sido alvo de agressões enquanto filmava a ação. O empresário irá passar por exame de corpo de delito e um boletim de ocorrência foi feito.