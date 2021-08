SBT diz que Silvio Santos não foi a hospital e está em casa

O SBT desmentiu a informação de que Silvio Santos deu entrada no hospital Albert Einstein nesta quinta-feira (12) para fazer exames, após sintomas de Covid-19.

A emissora afirmou ao Uol que o apresentador "está bem" e permanece em casa com sua esposa, Íris Abravanel. A assessoria de imprensa do canal disse que ele não foi a nenhum hospital hoje.

Sobre Silvio estar ou não com sintomas de Covid-19, a assessoria de imprensa do SBT disse não ter informações. Essa informação, assim como a entrada do apresentador no hospital, foram reveladas ao Metrópoles, segundo o jornal.

Datena revela exames

Na edição desta quinta-feira (12) do Brasil Urgente, Datena também revelou ter a informação de que o dono do SBT estaria fazendo exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Eu conversei com pessoas próximas à família do Silvio. Alguns me disseram que ele realmente está com Covid. Isso é informação que parte de dentro do SBT, de que o Silvio estaria com Covid-19 e poderia fazer exames no Einstein a qualquer momento", disse o apresentador.

Retorno à TV

Silvio Santos voltou a gravar recentemente no SBT, mesmo com o apelo da família para que adiasse o retorno à TV.

Em março deste ano, o apresentador recebeu a 2ª dose da vacina contra a doença. Na ocasião, ele chamou atenção por comparecer no posto de vacinação vestindo um pijama.