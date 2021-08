Silvio Santos procura hospital com sintomas de Covid-19

O apresentador Silvio Santos, 90, deu entrada nesta quinta-feira (12) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com suspeita de Covid-19. As informações são do jornal Metrópoles.

O comunicador está com moleza no corpo e outros sintomas gripais característicos da infecção, e realiza exames para confirmar ou negar o diagnóstico da doença.

Fontes ouvidas pelo Metrópoles disseram que o apresentador ficou assustado com a morte do ator Tarcísio Meira por complicações da Covid-19, nesta quinta-feira (12), e decidiu logo procurar um hospital por precaução.

Retorno à TV

Silvio Santos voltou a gravar recentemente no SBT, mesmo com o apelo da família para que adiasse o retorno à TV.

Em março deste ano, o apresentador recebeu a 2ª dose da vacina contra a doença. Na ocasião, ele chamou atenção por comparecer no posto de vacinação vestindo um pijama.