Sandy faz viagem internacional com Lucas Lima quatro meses após divórcio: 'Dia delicioso'

A cantora Sandy compartilhou nas redes sociais fotos de um passeio no parque da Universal em Hollywood, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (8). Porém, o que chamou a atenção dos internautas foi a presença do ex-marido da artista, Lucas Lima.

Os pais da cantora, Xororó e Noely Lima, também aparecem nas imagens. "Passando pra deixar um registro de um dia delicioso no parque da Universal de Hollywood", escreveu na legenda.

Internautas especularam uma possível reconciliação entre Sandy e Lucas, que anunciaram a separação há quatro meses. Em novembro de 2023, a artista comentou boatos de que teria reatado o casamento. "Absoluta e completa mentira", declarou na ocasião.

Veja também

Relembre o término

No dia 25 de setembro, Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento através da redes sociais. Segundo o texto, o motivo do término não foi motivado por brigas, mágoas ou traumas.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", diz trecho do texto.

Os dois, que são pais de Theo, de 9 anos, chegaram a participar do programa "Altas Horas", apresentado por Serginho Groissman na TV Globo. para comentar o fim do relacionamento.