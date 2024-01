Nora de Ivete? Melody revela estar em contato com Marcelo Cady

A cantora Melody, de 16 anos, disse ao programa Fofocalizando, nesta segunda-feira (8), que trocou contatos com Marcelo Cady, 14, filho de Ivete Sangalo.

Durante show em Salvador, enquanto recebia Ivete no palco, Anitta brincou que "Marcelo, deveria ficar com Melody".

Na edição de hoje do Fofocalizando, a apresentadora Gaby Cabrini ligou de surpresa para a cantora adolescente e perguntou se o público poderia sonhar com o casal. "Estamos trocando contatos. Ele parece ser um menino muito bacana. Estava de férias e voltei hoje. Estamos nos conhecendo", disse Melody.

Gaby ainda indagou sobre quem deu o primeiro passo nas redes sociais. "Ele postou, eu repostei e ele me chamou", declarou a funkeira.

Marcelo havia repostado nos stories do Instagram o momento do vídeo da alfinetada de Anitta na mãe, e escreveu: "Ninguém tá puro". Melody, por sua vez, compartilhou a notícia com carinhas que simbolizam "rir de nervoso".

Durante a conversa, a cantora não poupou elogios à talvez futura sogra. "Ela é maravilhosa, é incrível. Conheci ela quando eu tinha uns 8 anos no SBT e sempre acompanhei o trabalho dela", frisou.