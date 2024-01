Em show em Salvador, Anitta diz que filho de Ivete deveria ficar com Melody

Em show em Salvador realizado nesse sábado (6) com participação de Ivete Sangalo, Anitta sugeriu que o filho da cantora baiana, Marcelo Cady, deveria ficar com Melody.

Durante o show no "Ensaios da Anitta", temporada de apresentações da cantora carioca por capitais brasileiras antes do Carnaval, a "Girl from Rio" brincou dizendo que Marcelo Cady, de 14 anos, deveria "pegar a Melody".

O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais e em páginas de entretenimento. O primogênito de Ivete reagiu, compartilhando a publicação nas redes sociais e brincando: "ninguém tá puro". Ele ainda marcou Melody com um emoji de beijo ao lado.

Foto: Reprodução

A cantora paulistana de 16 anos também entrou na brincadeira, compartilhando o momento do vídeo com emojis de "rindo de nervoso".