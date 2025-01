Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion, gravado em Fortaleza, neste sábado (11)

O Caldeirão de Verão, temporada especial do Caldeirão Com Mion gravada no Ceará, começa neste sábado (11), a partir das 14h35, logo após "Cabocla".

Apresentado por Marcos Mion, quem vai ser responsável pela parte musical será a cantora paraense Joelma. O programa terá ainda a participação do cantor João Gomes.

Veja também Zoeira Justiça mantém liminar que suspende música de Adele em caso de plágio movido por Toninho Geraes Zoeira Morre Keller Fornes, ator de The Walking Dead, aos 32 anos

O game "Sobe o Som" receberá quatro convidados: Hortência Marcari (ex-atleta de basquete), Paula Pequeno (ex-jogadora de vôlei), Larissa Bocchino (atriz) e Tulio Starling (ator). Eles competem para ver quem identifica mais músicas interpretadas pela banda Lúcio Mauro e Filhos.

Mion também apresentará o trabalho da artesã Maviniê Mota, que faz garrafas decorativas com areia. No "Arte Transforma", o músico e produtor musical David Valente, que toca teclado e acordeão digital com os pés, fará uma participação especial.

A temporada especial de verão do programa seguirá durante os fins de semana de janeiro, aos sábados.

Que horas começa o Caldeirão com Mion neste sábado (4)?

O Caldeirão com Mion deste sábado começa a partir das 14h35, na TV Globo. O programa deve ir ao ar até as 16h05.