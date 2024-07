Veja os detalhes do casamento dos herdeiros Anant Ambani e Radhika Merchant

O último fim de semana foi marcado pelas últimas celebrações do casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant, herdeiros mais ricos da Ásia. As celebrações aconteceram em Mumbai, e começaram na sexta-feira (12) e foram até domingo (14).

As festas ocorreram na casa dos pais do noivo, que conta com 27 andares e é considerada a segunda mais cara do mundo, atrás apenas do Palácio de Buckingham. Especula-se que cabem 16 mil pessoas no local.

Todos os detalhes da cerimônia foram marcados pelo luxo. O planejador de eventos Preston Bailey, por exemplo, fez mais de 60 esculturas florais de animais, feitas de flores indianas, incluindo macacos, elefantes e tigres. Ele estimou que cada uma dela exigiu mais de 100 mil flores para ser feita.

O casamento também foi marcado pelos trajes típicos indianos, todos de alta-costura. Em uma das festas, Rhadika usou um ranihaar, um colar de noiva, com muitas esmeraldas. Ela disse à Vogue Índia que a peça era uma herança de família. “Usei o mesmo colar que minha irmã e minhas tias usaram em seus casamentos e realmente acredito que isso me deu uma força e uma bênção especial”.

No domingo (14), aconteceu uma recepção do casal que contou com a presença de mais de 14 mil pessoas. A noiva escolheu um espartilho de filigrana de ouro da Dolce & Gabbana, combinado com um saree construído por Anamika Khanna.

O casamento também foi marcado pela presença de celebridades, como Nick Jonas e Kim e Khloe Kardashian.

Celebrações

O casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant ficou amplamente conhecido nas redes sociais pela quantidade de celebrações. As primeiras comemorações aconteceram em março desse ano, com direito a show de Rihanna.

Em maio, a família fez um cruzeiro pelo mediterrâneo para celebrar o novo casal. No início desse mês, aconteceu o último evento pré-casamento antes da celebração oficial e contou com show de Justin Bieber.