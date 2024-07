Atriz Shannen Doherty revelou desejo de ser mãe meses antes de morrer

A atriz Shannen Doherty, a eterna Brenda de "Barrados do Baile", tinha um sonho que não conseguiu realizar a tempo. A artista, que morreu no último sábado (13), vítima de um câncer já em fase de metástase, queria muito ser mãe. Shannen comentou sobre o desejo, em janeiro deste ano, durante o podcast que apresentava, o "Let's be Clear".

Ela disse que procurou engravidar quando o câncer que contraiu em 2015 deu uma trégua. No entanto, a doença, que desapareceu em 2017, voltou em 2019. "Não queria apenas um filho, mas queria ter com o meu marido. Queria ter um filho pelo nosso casamento, queria que ele também tivesse essa parte dele realizada", comentou ela, que foi casada com o fotógrafo Kurt Iswarienko de 2011 a 2023.

A atriz passou por diversos procedimentos de fertilização in vitro, mas afirmou, durante o programa, que desistiu do processo ao entrar na menopausa enquanto, ao mesmo tempo, teve que encarar problemas de saúde.

Em entrevista à revista People, no mesmo mês, Shannen comentou o desejo de ser mãe. "Não há nada que eu amaria mais do que ser mãe. Sempre quis isso e penso que poderia ter um filho com um melhor amigo ou um parceiro amoroso, mas não sei se teria tempo suficiente para isso. Vejo crianças que não têm pais e penso que poderia adotar, talvez qualquer período de tempo com uma mãe seja melhor do que nunca ter uma, não sei", refletiu ela.

A morte foi confirmada pela People junto à assessora da atriz, Leslie Sloane: "É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu sua batalha contra o câncer depois de muitos anos de luta contra a doença."

A artista ganhou fama como Brenda Walsh, na série "Beverly Hills 90210", que marcou os anos 90. Depois disso fez sucesso na série "Charmed", onde interpretava Prue Halliwell, a mais velha de três irmãs bruxas.