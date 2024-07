Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

A novela 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira (15) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Zefa Leonel avalia a ferida de Ariosto, que está desacordado.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira

Zefa Leonel avalia a ferida de Ariosto, que está desacordado. Deodora ameaça Vespertino com sua própria arma. Caridade repreende Primo Cícero e avisa a Fé do deslize do pai. Esperança e Jordão se beijam. Dracena percebe um erro nas contas de Margaridinha e Benvinda, e fica intrigada. Zefa Leonel se preocupa com o estado de Ariosto. Quintilha questiona Cira sobre Primo Cícero.

Blanchette decide ajudar Guilherme Tell a conquistar Caridade. Marcelo Gouveia pensa em usar Seu Tico Leonel em seus planos contra Artur e Quinota. Vespertino beija Deodora. Sabá Bodó insiste se divorciar de Nivalda. Artur decide procurar por Zefa Leonel. Zefa Leonel teme pela vida de Ariosto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.