CAPTEI: Aniversário de 10 anos de Benjamin Queiroz Machado é celebrado com festa no Aquiraz Riviera

No último domingo, 14, o Condomínio Portofino Riviera Villas, no complexo do Aquiraz Riviera, foi o cenário perfeito de uma festa animada em comemoração aos 10 anos de Benjamin Queiroz Machado. O filho mais velho de Marília Queiroz Machado e Did Neto recebeu os convidados para uma tarde repleta de brincadeiras, bem em clima de férias, tudo sob o comando do agitado e amado por todas as crianças, Tio Pacheco e sua equipe.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin Machado e Pacheco Foto: LC Moreira

A festa foi decorada pela Melissa, da Ciranda de Festas e teve como tema o surf, esporte preferido do aniversariante.

Legenda: Decoração da Ciranda de Festas Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin Machado e amigos Foto: LC Moreira

Por lá, familiares, amigos e amigas que aquecem o coração da família durante as férias em Fortaleza.

Legenda: Adriana Queiroz, Marina Ary, Marília Queiroz, Uliana e Gabriela Machado, Monique Rolim, Ticiana Parente e Camille Vasconcelos Foto: LC Moreira

Para a família, o "Little Ben" está se transformando no "Big Ben", um carinhoso apelido que marca a nova fase do aniversariante.

Legenda: Otávio Queiroz e Benjamin Machado Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Benjamin e Marília Queiroz Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin e Did Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana, Otávio e Marília Queiroz Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin e Suely Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Queiroz e Marília Queiroz Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Edson IV, Adriana, Constantino e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel, Benjamin, Uliana e Gabriela Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa De Luca, Benjamin Machado, Edson Quarto, Constantino Queiroz e Marília Queiroz Machado Foto: LC Moreira

Legenda: André e Ticiana Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Scipião e Diego Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Madava Ganesch e Mariana Lelis Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin Machado com Kalil, Bernardo, Joaquim e Sara Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin Machado com amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin Machado, Beatriz, Camille e Laís Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Marília Queiroz Machado e Vanessa De Luca Foto: LC Moreira

Legenda: Uliana, Suely e Marília Queiroz Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Teixeira, Did Machado e Rafael Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Machado e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Mesquita, Benjamin Machado e Juliana Vitorino Foto: LC Moreira

Legenda: Kalil Brasil, Benjamin Machado e Bernardo Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Alice Rocha, Maria Cecília Rolim e Sara Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Aguiar, Antônio e Rafael Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Netinho Bayde e Nicole Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio e Hugo Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Siqueira e Mariana Lelis Foto: LC Moreira

Legenda: Uliana, Benjamin, Gabriela, Suely e Marília Queiroz Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Teixeira, Gabriel Lobato, Did Machado, Diego Vasconcelos, Luiz Henrique e Rafael Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Amora e Marília Queiroz Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Carvalho e João Argos Foto: LC Moreira

Legenda: Suely Machado e Marília Queiroz Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Uliana Machado e Marília Queiroz Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin e Did Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin Machado com amigos e a turma do Tio Pacheco Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin com tio Pacheco e equipe Foto: LC Moreira

Legenda: Did, Benjamin e Suely Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira