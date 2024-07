Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (15) vai ao ar às 17:05, após 'McFarland dos EUA'. Nesse capítulo, Serena defende Osvaldo.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Serena defende Osvaldo. Hélio pede que Osvaldo marque encontro com Eliete e a faça confessar tudo porque ele levará Divina para ouvir. Roberval dá dinheiro para Ofélia comprar lã e fazer uns sapatinhos. Kátia aceita o pedido de Rodriguez. Gumercindo passa mal por causa do casamento e Nina o consola. Crispim chora ao ver Kátia e Rodriguez juntos. Ofélia insiste para que Vitório e Mafalda conversem. Olívia fica furiosa ao ver os dois às gargalhadas e joga água neles. Mafalda jura nunca mais aparecer porque Vitório não toma uma atitude. Guto conta para Xavier que Cristina marcou um encontro na igreja. Débora pergunta como Agnes arrumou o motorista. Bernardo e Mirna tentam animar Crispim.

Kátia diz a Elias que não pode contar para o noivo que tem uma filha. Divina ouve Eliete confessando tudo e parte para cima dela. Cristina manda Guto sair da cidade. Raul descobre com Dalila que a casa da pensão é mesmo alugada. Luna aparece no espelho e diz que Serena está no caminho certo e logo elas serão uma só. Luna diz a Serena que é reflexo de sua alma e que vive em sua memória. A bailarina explica que somente depois que Serena libertar a sua memória será livre para amar. Felipe fica feliz quando Rafael diz que dará uma nova chance para Serena, se Cristina tiver feito uma armadilha. Agnes conta que Ciro foi indicado por Rafael. Adelaide garante a Agnes que vai provar que Serena é Luna.

Guto diz que vai esperar Cristina se casar e que ela terá que ir embora com ele. Ciro pede informações sobre Guto ao delegado. Dalila pensa que Raul quer comprar a casa para dar segurança a ela e ao filho. Ele pede que ela mantenha segredo e descubra o nome do proprietário. Vitório diz que adorou os ciúmes de Olívia. Mirella entra e olha surpresa. Divina e Eliete brigam. O delegado ameaça prender todos, mas Hélio coloca panos quentes. Ofélia fica furiosa ao ser expulsa do quarto por Divina e Osvaldo. Clarice diz que Eliete é uma falsa. Eliete vai embora da cidade. Elias insiste que Kátia conte a verdade para o noivo. Mirella manda Carlito não entrar na cozinha e disfarça dizendo que Olívia ainda não chegou.

Felipe pede que Rafael fale com Raul em defesa do seu namoro com Mirella. Dalila conta para Roberval sobre a compra da casa. Jorge joga perfume na cabeça para tirar o cheiro de galinha. Débora sugere a Cristina que mandem Guto para a prisão. Rafael pede que Raul permita o namoro e ele concorda. Jorge come pamonha com Mirna. Crispim chega e fica furioso. Felipe encontra Serena na casa de Mirella. Ela conta que fará terapia de vidas passadas para saber sobre Luna. Alexandra diz que a voz não pode saber que Vera vai trazer alguém para ajudá-la. Kátia apresenta sua filha Ritinha para Rodriguez. Rafael dá de cara com Serena na casa de Olívia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.