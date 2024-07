Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (15) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Inácio tem ciúmes de Rosário com Fabian.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Inácio tem ciúmes de Rosário com Fabian. Lygia não perdoa Alejandro. Sandro distribui panfletos vestindo uma fantasia e Ruço acha graça. Máslova percebe a impaciência de Neiva com Valda. Gracinha discute com Sônia e Ariela fica agradecida.

Tom tenta convencer Inácio a se passar por Fabian. Patrick se orgulha ao ver Sandro trabalhando. Alejandro conversa com Penha. Chayene pede para Laércio chamar madame Kastrup. Inácio pensa na proposta de Tom. Rosário flagra Socorro ouvindo atrás da porta.

Penha procura Lygia. Cida reclama da insistência de Conrado em querer se encontrar com ela. Inácio decide se passar por Fabian para testar o amor de Rosário. Sandro se emociona com uma declaração de Patrick. Elano fica encantado com Stela.

Conrado exige que Cida fale com ele. Lygia pergunta se Penha pediu demissão porque foi assediada por Alejandro. Fabian se surpreende ao ver Inácio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.