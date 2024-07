Pierre Bittencourt comemora 40 anos e reúne atores de 'Chiquititas'

O ator e dublador Pierre Bittencourt, que viveu o personagem Mosca na primeira versão de Chiquititas exibida pelo SBT, nos anos 1990, celebrou 40 anos e reuniu colegas da novela. O aniversário ocorreu nesse domingo (14), no Interior de São Paulo.

Aretha Oliveira, que viveu a Pata, compartilhou as fotos do momento no Instagram. Além dela, aparecem nas imagens Felipe Chammas, Luan Ferreira e Rafael Pongelupi, intérpretes de Rafa, Binho e André, respectivamente.

“E meu mano do coração quarentou! Que lindo início de ciclo Pi, que este dia seja o guia desse novo momento, repleto de toda beleza, paz, amor, consciência, afeto, risadas, verdade, e tudo mais que você desejar! Amo você, Hermano”, escreveu Aretha na legenda das imagens do aniversário.

Pierre e Aretha foram os únicos atores mirins a participar das cinco fases da novela e mantém a relação de amizade há quase 30 anos.