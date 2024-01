Saiba dia e horário em que 'Titanic' será exibido na TV Globo

O clássico dos clássicos, "Titanic", será exibido neste domingo (7), às 14h35, na TV Globo. Dono de uma das maiores bilheterias da história do cinema, a produção foi um marco nas carreiras dos protagonistas, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio.

O romance, baseado em um naufrágio real, ocorrido em 1912, é dirigido por James Cameron. Segundo ele, foi necessário mergulhar 33 vezes em um submarino para ver o Titanic real no fundo do mar.

O filme foi lançado em 1998, no Brasil, e tem uma bilheteria de U$ 2,264 bilhões. Vencedor de 11 Oscars, a produção além de entregar um clássico para os olhos, também presentou os ouvidos dos fãs, com a canção “My Heart Will Go On”, de Celine Dion.