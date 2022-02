Round 6 pode ter "ressurreição" de personagens na 2ª temporada

Sucesso da Netflix, a série Round 6 fez história como a primeira série de língua não-inglesa indicada ao SAG Awards. O ator Lee Jung-jae, que interpreta Seong Gi-hun ou o jogador número 456, comentou sobre a 2ª temporada, que já está confirmada.

No tapete vermelho, ele disse à revista Variety sobre a possibilidade do retorno de personagens mortos. "Depois que filmamos a 1ª temporada, todos nos reunimos para debater ideias sobre como trazer todos de volta à vida. Minha ideia é que os homens mascarados levem todos eles o mais rápido possível e façam uma cirurgia neles para mantê-los vivos", é o que diz as informações da agência Estado.

Round 6 fechou a noite com três premiações, o de melhor ator para Lee Jung-jae, a de melhor atriz de série dramática para Jung Ho-yeon, que fez o papel de Kang Sae-byeok e de melhor elenco de dublês.

Sobre a série

No drama sul-coreano, centenas de pessoas com problemas financeiros são escolhidas para participar de um jogo de sobrevivência valendo um prêmio em dinheiro. Cada jogador morto aumentar o valor da premiação.

Uma das fases desse jogo tem a boneca do "batatinha frita 1 2 3", que virou meme no Brasil e ganhou até paródia.

Nos primeiros 28 dias de lançamento, a série somou 1,65 bilhão de horas assistidas, superando produções como Bridgerton, La Casa de Papel e Stranger Things.