Rodrigo Scarpa, fotógrafo de celebridades, morre vítima de câncer; famosos lamentam

Rodrigo Scarpa, dono da agência Brazil News, morreu nesta segunda-feira (25), vítima de um câncer no intestino. O fotógrafo de celebridades consolidou seu nome na área e deixou a esposa Manu Scarpa e vários amigos famosos, que lamentaram o falecimento.

No perfil da Brazil News no Instagram, Manu avisou da morte do marido e publicou uma homenagem. Eles foram casados por 19 anos "de pura felicidade".

"Hoje o amor da minha vida partiu para morar com Jesus. Triste por saber que não vou mais ter meu companheiro de TODAS as horas por perto, mas feliz por saber que ele está no melhor lugar e sem sofrimento. Deus deu o melhor pra ele até fim. Só posso te dizer que te amo pra sempre!", desabafou a fotógrafa.

Famosos lamentam morte do fotógrafo

A apresentadora Ticiane Pinheiro postou um texto em homenagem a Rodrigo Scarpa. Ela disse que "está tão difícil acreditar" na morte do amigo, que era "tão jovem, tão cheio de vida, tão alegre e tão carinhoso com todos".

"Vou sentir falta das nossas danças, da sua alegria, de chegar numa festa e encontrar você e a Manu me chamando para tirar fotos, das nossas risadas, de você reclamando porque não te chamei para fazer tal foto boba em casa mesmo", comentou Ticiane.

O humorista e amigo de mesmo nome, Rodrigo Scarpa, também lamentou o falecimento do fotógrafo, com já dividiu trabalhos.

"Meus mais sinceros sentimentos a Manu pelo falecimento do Rodrigo. Tem pessoas que sempre nos ajudaram e o Rodrigo foi um deles. Rodrigo foi um colega de trabalho nos bastidores das festas. Uma pessoa do bem e um profissional de extrema competência. Uma pena partir tão cedo . Fiquei muito triste com a notícia", publicou Rodrigo.

Ana Hickmann foi outra famosa que repercutiu o fato: "Força MANU, nossos sinceros sentimentos a toda família. Ainda não dá pra acreditar".

"Hoje nós perdemos uma pessoa muito especial, que era pura alegria e energia. Um grande fotógrafo , amigo que registrou momentos muito importantes da nossa família: Rodrigo você vai fazer muita falta", escreveu Ana.

Helô Pinheiro publicou uma foto de Scarpa durante um trabalho, segurando uma câmera: "Rodrigo

Você que disparou tantos flashes para nos alegrar. Hoje nos entristece por nós deixar, mas com certeza ,sua luz no céu jamais se apagará".