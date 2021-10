Faustão aparece em foto com a família e vira assunto na web por sapato de R$ 8,7 mil

O apresentador Faustão apareceu em um clique raro divulgado pela esposa, Luciana Cardoso, na tarde desta segunda (25), no Instagram, e virou assunto nas redes sociais por conta do valor do look escolhido para o passeio.

Na imagem, ele aparece ao lado da atual mulher e dos filhos Rodrigo, de 13 anos, João Guilherme, de 17, e Lara Silva, de 20. A publicação também conta com o namorado da filha, que é fruto do primeiro casamento, Julinho Casares.

Ao lado da família, Fausto Silva surgiu com um sapato da marca Fendi, com valor estimado em R$ 8,7 mil no Brasil.

Legenda: Famosos como Eliana e Leandro Hassum deixaram comentários para a família de Faustão Foto: reprodução/Instagram

Em resposta à publicação de Luciana, amigos e admiradores da família deixaram elogios e comentários afetuosos para o ex-global.

"Família tão amada. Saudade", escreveu o humorista Leandro Hassum. A atriz Carol Nakamura também deixou recado semelhante: 'Família linda'.

Faustão na Band

Junto de Faustão, Luciana Cardoso também segue nos preparativos para a estreia do novo programa do marido na Band. A estreia está prevista para o início de 2022.

"Tá chegando! Tudo feito com muito amor por essa equipe nota 1000", escreveu em publicação ao lado da equipe da atração. Luciana participou do Domingão do Faustão durante 10 anos.

Ao todo, segundo o colunista Ricardo Feltrin, do Splash Uol, mais de 300 profissionais estão envolvidos com o novo programa do apresentador na emissora.