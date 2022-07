Roberto Carlos fala sobre voto nas eleições presidenciais em 2022

O cantor Roberto Carlos concedeu entrevista ao jornal O Globo após boatos de que iria revelar em quem votará nas eleições presidenciais este ano. O artista afirmou que manterá o voto em secreto.

"Essa história de dizer que alguém entrou em contato comigo é mentira. Ninguém entrou em contato. Continuo votando, como sempre votei. E sempre mantive o meu voto em segredo. Assim, isso vai permanecer", declarou o artista.

Situação atípica

O nome do cantor também apareceu em diversos portais jornalísticos depois de uma polêmica por conta de um show no Rio de Janeiro. Roberto Carlos viralizou em um vídeo no qual pediu a um fã que calasse a boca durante a apresentação.

Dias depois, a assessoria do cantor explicou que Roberto viu os vídeos gravados pelo público, mas se resumiu a definir a situação como "uma coisa atípica".