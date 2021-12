Remake da novela 'Café com Aroma de Mulher' estreia na Netflix; veja curiosidades

Sucesso da década de 1990, a novela clássica colombiana "Café Com Aroma de Mulher" ganhou uma nova versão neste ano, que foi incorporada no catálogo da Netflix nesta quarta-feira (29). A versão original foi estrelada por Margarita Rosade Francisco e Guy Ecker, e ganhou diversos prêmios. No Brasil, foi exibida através do SBT.

Saiba curiosidades sobre o remake de 88 episódios de Café Com Aroma de Mulher disponível na plataforma de streaming.

Curiosidades sobre Café Com Aroma de Mulher

Protagonistas

Produzida em 2021, a nova versão do sucesso é estrelada William Levy (Triunfo do Amor) e Laura Londoño (Louco por Ela), que interpretam Sebastián e Gaviota, respectivamente.

Além deles, Mabel Moreno (Chepe Fortuna), Diego Cadavid (A Guerra do Tráfico) e Lincoln Palomeque (A Rainha do Tráfico) fazem parte do elenco.

Exibido em dois países

A novela já foi televisionada na Colômbia e nos Estados Unidos, neste último foi ar pela emissora Telemundo.

Áudio original

Até o momento, o remake criado por Adriana Suarez do texto escrito por Fernando Gaitán entrou no catálogo do streaming somente com a opção de áudio original (espanhol) com legendas em português. Não informações se uma versão dublada será disponibilizada posteriormente.

Sinopse de Café Com Aroma de Mulher

Conforme a Netflix, o remake da novela clássica de 1994 conta história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira.

Trailer de Café Com Aroma de Mulher