Regina Poltergeist, musa dos anos 1990, pede doação de fogão para vender empadas em rua do RJ

Musa dos anos 1990, a bailarina Regininha Poltergeist, 54, vem chamando atenção de programas de TVs e das redes sociais por garantir o sustento de casa com a venda de empadinhas. Ela vende o salgado na calçada de uma rua do Méier, no Rio de Janeiro (RJ). Em publicações no Instagram, realizada nessa quinta-feira (24), ela pediu ajuda dos seguidores para comprar um fogão e uma máquina de lavar.

A artista também tem usado as redes sociais para divulgar as empadas e anunciou que vende por encomenda. Ela também declarou que aceita doações de eletrodomésticos usados.

Veja também Zoeira Planilha que expõe influenciadores viraliza e levanta debate sobre 'falta de profissionalismo' Zoeira Que horas o Big Fone vai tocar no BBB 25? Veja detalhes da dinâmica

Em entrevista exibida no "Domingo Espetacular", da Record TV, Regininha falou que pensa em abrir um comércio maior com a venda de empadas. "Trabalho para cuidar do meu pai. Só tem eu para cuidar dele", disse ele ao programa.

Trajetória

Além de atriz, Regininha é bailarina formada em balé clássico no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela, inclusive, já deu aula de dança. A artista também fez trabalhos como modelo nos anos 1990 e estampou capas de revistas como Playboy, Sexy, Sexway e Trip.

Como atriz, ela participou dos filmes "Veja Esta Canção" (1994), "Drão" (1997), "Perigosa" (2007), "Sex City" (2008) e "Boladas" (2010).

Na Globo, Regininha teve destaque no humorístico "Zorra Total", no programa "Domingão do Faustão" e na série "Como Ser Solteiro". Ela também participou do seriado "Confissões de Adolescente", da TV Cultura.