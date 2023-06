Ratinho deve ser processado por incitação ao ódio após fala homofóbica

O apresentador Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, deve receber um processo por LGBTfobia nos próximos dias. Segundo o jornal Metrópoles, a ação vai ser movida pela Associação LGBTQIA+ de São Paulo, por meio do deputado estadual Agripino Magalhães Júnior (MDB).

O apresentador gerou revolta na comunidade LGBT após realizar comentários, no último dia 11, chamando a Parada do Orgulho LGBTQIA+ de "Carnaval dos infernos". “Como é aquele negócio lá? A parada gay… queria pedir, vai fazer lá no sambódromo, a bagunça lá domingo, vai lá no sambódromo gente, lá você fica pelado e faz o que você quiser”, disse o apresentador no Programa do Ratinho, no SBT.

“Vou processá-lo por LGBTfobia, que é crime de racismo, e agora se tornou de injúria racial, de 1 a 5 anos [de prisão]. [Vou processá-lo por] Incitação ao ódio e propagação de ofensas contra os direitos da população LGBTI+”, disse o deputado.

"Somente através da Justiça podemos combater o ódio, preconceitos e retrocessos como essas tais falas e pregações”, completou o deputado estadual de São Paulo.

De acordo com o advogado que atende a associação, Angelo Carbone, a ação deve ser movida na próxima semana. “Devo segunda ou terça-feira distribuir uma ação penal relacionada a esse fato e pedindo que ele [Ratinho] se abstenha de falar qualquer coisa sobre os LGBTs.”