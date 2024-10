Raquel Brito volta a passar mal e é socorrida em shopping de SP

A influenciadora Raquel Brito revelou, nesta segunda-feira (14), que voltou a passar mal durante um passeio em um shopping em São Paulo. Em relato nas redes sociais, a ex-peoa de "A Fazenda16", diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no coração, afirmou ter sentido um novo desconforto enquanto passeava com a mãe, Elisângela Brito, nesse domingo (13). O episódio aconteceu cinco dias após Raquel ser desclassificada do reality show devido ao problema de saúde.

No vídeo, a baiana afirmou ter sentido que iria desmaiar no shopping, mas foi prontamente atendida pela equipe de ambulatório do estabelecimento. Ela diz que, na ocasião, estava andando para "testar" o coração.

"Acho que estou sem sorte, mas sempre colocando Deus na frente de tudo. Estou fazendo um teste, estava andando para testar o coração. Não deu certo, e o pior, não andei nem aqui pelo hotel, fui andar no shopping para ver gente, ver loja, distrair minha mente", iniciou Raquel no relato.

Por conta dos sintomas da miocardite aguda, a influenciadora precisou ser medicada e passou o resto do dia em repouso.

"Quando dei dois passos dentro do shopping, minha sorte é que estava vazio, me deu uma sensação de desmaio, parecia que eu ia cair. Estava com mainha e com uma seguidora que me encontrou aqui no hotel. A gente foi e do nada passei mal. Louvo a Deus que o shopping tem ambulatório, me deram remédio para eu me estabilizar novamente", concluiu.

Saída de 'A Fazenda'

No dia 7 de outubro, Raquel foi internada em um hospital em São Paulo, após sofrer um episódio súbito de dor torácica e dificuldade para respirar durante uma prova do reality. A ex-participante foi submetida a uma série de exames laboratoriais e de imagem, e foi constatada a impossibilidade de retornar à competição.

Ela recebeu alta na última quinta-feira (10) e continua em repouso e observação. A influenciadora deve ainda ser liberada pela equipe médica para viajar e retornar para Salvador, onde mora com a família.