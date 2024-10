Veja vídeo do momento em que Raquel Brito passa mal durante prova em 'A Fazenda'

A equipe da participante Raquel Brito divulgou, nessa segunda-feira (7), imagens do momento em que ela passou mal durante uma prova em "A Fazenda". A peoa foi desclassificada do reality show por recomendação médica.

No vídeo, é possível observar quando a irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, apresenta dificuldade para respirar, mal-estar e desiste da Prova de Fogo, realizada no domingo (6). Em seguida, a equipe de profissionais de saúde do programa entra no cenário e tira a competidora em uma maca.

VEJA MOMENTO

"Momento delicado em que nossa Raquelzinha, após dar o seu máximo na prova de fogo, acabou passando mal e precisou de atendimento médico. Foi um susto para todos, mas seguimos confiantes na sua recuperação!", diz a equipe da baiana na legenda da publicação.

'Dor torácica'

Segundo boletim, também divulgado pela equipe de Raquel na segunda, ela sentiu um "episódio súbito de dor torácica" e foi hospitalizada. Na unidade de saúde, a ex-participante foi submetida a uma série de exames laboratoriais e de imagem.

O coordenador médico do reality, Leandro Santini Echenique, informou que ela deve permanecer em repouso e hospitalizada.

"Agradecemos por todas as mensagens de melhoras para a nossa Raquel e aproveitamos para informar que ela está sendo assistida por uma equipe médica qualificada", disse a equipe de Raquel. A produção do programa anunciou a saída de Raquel no domingo, informando que a participante foi desclassificada por "orientações médicas".