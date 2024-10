Entenda o que é miocardite aguda, inflamação diagnosticada em Raquel Brito

A influenciadora Raquel Brito, desclassificada de 'A Fazenda 16', da Record TV, após passar mal durante uma prova do reality show nesta semana, foi diagnosticada com miocardite aguda.

Conforme boletim médico divulgado pela assessoria da irmã de Davi Brito nesta sexta-feira (11), exames constataram a condição de saúde, e Raquel já iniciou o tratamento. Ela recebeu alta nessa quinta-feira (10) e ainda continua em repouso e observação. Segundo o comunicado, a influenciadora, em breve, será liberada para viajar e retornar para Salvador, onde mora com a família.

Na segunda-feira (7), Raquel foi internada em um hospital em São Paulo, após sofrer um episódio súbito de dor torácica e dificuldade para respirar. A ex-participante foi submetida a uma série de exames laboratoriais e de imagem, e foi constatada a impossibilidade de retornar à competição.

"Tô passando aqui para falar com vocês, deixar o coração de muita gente calmo. Eu tô bem, fui muito bem assistida. Tenho que agradecer primeiramente a Deus, por estar comigo naquele momento. Só eu e Ele sabemos o que eu senti. Depois, quero agradecer a toda a equipe do programa, porque foi muito ágil. Sei que no vídeo parece que não, mas, no momento em que estive ali, foi muito ágil. Me ajudaram muito", comentou a ex-peoa.

O que é miocardite?

De acordo com publicação do Hospital Israelita Albert Einstein, a miocardite é a inflamação do miocárdio, o músculo cardíaco, que pode resultar em alterações temporárias no coração – e até mesmo permanentes nos casos mais graves. Essa inflamação pode comprometer a capacidade do coração de bombear sangue, levando à insuficiência cardíaca.

Causas

Diversos agentes infecciosos podem estar relacionados à inflamação do miocárdio, incluindo vírus, bactérias, protozoários, algumas drogas e até reações autoimunes.

Tipos

Conforme a Diretriz de Miocardites, elaborada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, há três tipos de miocardite:

Infecciosa;

Imunomediada; e

Tóxica.

A infecciosa é provocada por vírus (como os da influenza A, da caxumba e da hepatite C, por exemplo), bactérias, fungos, protozoários e parasitas, entre outros agentes infecciosos.

Já a miocardite imunomediada é aquela em que mecanismos autoimunes levam à inflamação do miocárdio. A tóxica é induzida por drogas como anfetaminas, cocaína e lítio, por metais pesados (cobre, ferro e chumbo); por hormônios; e por agentes físicos, como exposição à radiação e choques elétricos.

Sintomas

Dor no peito;

Fadiga;

Inchaço nas pernas, nos tornozelos e nos pés;

Dificuldade para respirar ou mesmo falta de ar em repouso ou durante a realização de alguma atividade;

Arritmia;

Sensação de cabeça “leve” ou de desmaio iminente;

Além de sintomas semelhantes aos da gripe, como dor de cabeça, no corpo ou nas juntas, febre e dor de garganta.

O hospital ainda esclarece que, em alguns casos, os sintomas da miocardite são semelhantes aos de um ataque cardíaco.

Diagnóstico

O diagnóstico deve ser feito por meio de avaliação clínica e exames de sangue e de imagem, como ecocardiograma.

Tratamento

O tratamento para miocardite inclui medicamentos para o coração, vasodilatadores e diuréticos. No geral, pacientes que tiveram algum episódio de miocardite apresentam melhora com repouso, medicação e evitando exercícios de alta intensidade enquanto o coração se recupera.