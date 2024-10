Raquel Brito lamenta desclassificação da 'Fazenda' 16: 'Não esperava sair dessa forma'

Raquel Brito, que foi desclassificada de 'A Fazenda 16', da Record TV, na última segunda-feira (7), após passar mal durante uma prova do reality show, publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta quarta (9), para tranquilizar os seguidores. Ela está internada em um hospital em São Paulo, após sofrer "episódio súbito de dor torácica".

"Tô passando aqui para falar com vocês, deixar o coração de muita gente calmo. Eu tô bem, fui muito bem assistida. Tenho que agradecer primeiramente a Deus, por estar comigo naquele momento. Só eu e Ele sabemos o que eu senti. Depois, quero agradecer a toda a equipe do programa, porque foi muito ágil. Sei que no vídeo parece que não, mas, no momento em que estive ali, foi muito ágil. Me ajudaram muito", comentou a ex-peoa.

Raquel sentiu dificuldade para respirar e desistiu da Prova de Fogo do último domingo (6). Ela chegou a ser socorrida por uma equipe de profissionais de saúde do programa e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde passou por uma bateria de exames e foi constatada a impossibilidade de retornar à competição.

"Eu não esperava isso, não esperava nunca que ia sair [do reality] dessa forma", desabafou a irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24.

'Parem de especular', dispara ex-peoa

No vídeo, publicado nos 'Stories' de seu perfil no Instagram, Raquel também criticou os boatos que têm circulado sobre o que motivou seu mal-estar súbito.

"Parem de especular coisas que não têm nem um pingo de verdade. Não vou absorver isso para mim, não, só vou cuidar de mim. Tenho uma equipe que está combatendo as fake news, eu só vou me pronunciar bem depois", concluiu ela.

Em meio às hipóteses que circularam nas redes sociais sobre a indisposição da baiana, estiveram a possibilidade de ela estar grávida ou de ter sofrido um infarto, o que foi negado pela equipe dela.